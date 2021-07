Verviers La Ville a fait appel à l’ONG "Les architectes de l’urgence" pour lui venir en aide.

À Verviers comme ailleurs, de nombreux habitants se retrouvent sans logement suite aux inondations du 14 et 15 juillet. la Ville de Verviers a mis en place dès le premier jour un Dispositif d’urgence sociale, situé au cœur des quartiers sinistrés, pour créer un relais des besoins de la population vers la Ville et permettre à cette dernière d’y répondre au mieux dans l’urgence. Pour l’heure, elle a ainsi pu reloger les 150 personnes déjà passées par ce centre, en réquisitionnant des logements privés, kots, maisons de repos…

Mais la Ville sait que les demandes vont affluer dans les jours à venir. "Beaucoup de personnes sont logées chez des amis ou dans la famille mais on sait que ce n’est pas une solution à long terme et qu’elles viendront bientôt toquer à notre porte pour être relogées. D’autres continuent d’habiter dans leur maison, avec des risques d’effondrement et de développement de maladies et auxquels on distribue des repas chauds", analyse la bourgmestre de Verviers Muriel Targnion. Au total, 15 000 personnes sont ainsi sinistrées à des degrés divers. "On a fait une demande à Fedasil mais on n’a aucune nouvelles".