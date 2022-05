Ce mardi, à l'occasion du rassemblement organisé par la CSC, dans le cadre de la grève nationale des services publics, on ne peut pas dire que l'esplanade des Guillemins était verte de monde... Tout au plus une centaine de grévistes, selon la police de Liège et nos propres constatations sur place.

Bien loin, donc, des 3 500 manifestants qui, en front commun (CSC et FGTB), ont arpenté les rues de Liège le 13 mai dernier dans le cadre d'une action en faveur du pouvoir d'achat...

Les grévistes présents ont, symboliquement, dénoncé la diminution de leur pouvoir d'achat à travers un lâcher de ballons.

Pas de rassemblement, par contre, organisé par la FGTB.

D'un côté comme de l'autre, les syndicats ont rappelé leurs revendications, à savoir plus de pouvoir d'achat, des moyens supplémentaires dans les services publics; notamment au niveau du personnel; le respect du dialogue social et la revalorisation des pensions.

Ce mardi 31 mai, les services publics étaient donc à l'arrêt en province de Liège. Ce qui représente des milliers d'emplois! Où étaient-ils tous ces grévistes? Pas sur l'esplanade des Guillemins en tout cas...