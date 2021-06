"Il n'est pas trop tard pour se réveiller de ce cauchemar qui n'a que trop durer et où bien des normes devraient être revisitées", a souligné Julien Delaunois, infirmier aux soins intensifs à la clinique du MontLégia à Liège, alors qu'une action a été menée sur le site, ce jeudi, dans le cadre du mouvement de grève national au sein des hôpitaux.

C'est en invitant l'assemblée à prendre part à un cycle de réanimation cardio-pulmonaire de silence qu'il a clôturé son intervention. Une action choc, qui entendait marquer les esprits!

Ils étaient une centaine, infirmiers/ières et aides-soignant(e)s du MontLégia, à s'être rassemblés face à l'hôpital pour rendre hommage aux soins de santé de qualité qu'ils voient agoniser. Sur le coup de 11 h, ils ont avancé en cortège derrière un corbillard et évolué le long de l'entrée principale de l'hôpital, sous le regard de patients et visiteurs qui allaient et venaient, pour s'arrêter un peu plus loin sur l'esplanade et se rassembler autour d'un cercueil. Ensemble pour rendre hommage à leur "bien aimé et regretté Soins de santé de qualité"! Puis, à l'issue des prises de parole, ils ont posé un geste symbolique en jetant leurs gants sur le cercueil.

"Nous manquons de moyens, nous manquons de reconnaissance, le métier ne séduit plus. Il ne faut pas que refinancer les soins de santé, il faut aussi repenser tout le système", a relevé l'infirmier, qui n'a pas manqué de souligner que la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'accentuer une situation déjà difficile...

Yannick Hansenne, infirmier en chef aux soins intensifs du MontLégia, a clôturé l'hommage en remerciant les participants et en espérant "que nous ne devrons pas le refaire"...

"Nous voulons un ministre qui change les normes qui encadrent tous les services, des soins intensifs aux services classiques. Il doit veiller à ce que des infirmiers soient inclus dans les organes de concertation. Nous ne sommes pas assez représentés. Nous devons pouvoir être décisionnaires par rapport à notre métier. Dans le comité de concertation Covid (Codeco), par exemple, il n'y a pas d'infirmiers, a-t-il précisé. "Il faut également des infirmiers dans les cabinets ministériels pour conseiller. Voici diverses mesures qui ne coûtent pas cher et qui peuvent non seulement améliorer l'intégration des infirmiers mais aussi augmenter la qualité des soins".

Cette action visait également à insister sur la nécessité de refinancer les soins de santé. "Pour 10 % de personnel en plus, on estime qu'il y a 7 % de complications en moins. Ce qui peut avoir un impact majeur sur les finances en matière de santé mais pour cela, il faut un financement à long terme", poursuit Yannick Hansenne, qui invite les décideurs politiques à suivre les recommandations que l'Ugib (Union générale des infirmiers de Belgique) avait formulées en vue des dernières élections de 2018.