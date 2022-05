Touchés par le désastre causé par les inondations de juillet, des concitoyens du nord du pays ont eu envie de venir en aide aux sinistrés de notre région. Pour ce faire, ils ont créé une ASBL, baptisée Herent Helpt. Plusieurs actions ont déjà été menées par ces bénévoles sur le terrain ces derniers mois. Le dimanche 15 mai prochain, de 13 h 30 à 14 h 30, une grande chaîne humaine est organisée pour symboliser l’union des forces autour de la Vesdre.

Cet événement, repris sous le nom "Fleuve des gens", a également pour but de montrer son soutien aux personnes touchées et aux proches des victimes en reliant Verviers à Chênée, en longeant la vallée. "En même temps, nous voulons également envoyer un signal et un appel à l’aide. Après tout, de nombreuses victimes vivent encore dans des conditions épouvantables et ne peuvent compter que sur l’aide de bénévoles, qui heureusement sont encore massivement actifs dans la région", expliquent les organisateurs. Ceux-ci espèrent mobiliser 20 000 personnes.

La photographe flamande Lieve Blanquaert et le cycliste remoucastrien Philippe Gilbert parrainent cette action de solidarité. "Mes pensées sont souvent allées vers les sinistrés et les victimes et je les soutiens de tout mon cœur, a indiqué le coureur dans un message. En donnant également mon soutien à des actions comme celles-ci, j’espère apporter ma petite pierre à un prompt rétablissement après les dégâts et attirer l’attention durable des politiciens et du grand public sur ce fait malheureux."

Attention, toutefois, il est demandé aux participants de s’inscrire via le sitehttps://www.eventbrite.be/e/registratie-rivier-van-mensen-fleuve-de-gens-255618099617.