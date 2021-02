Depuis ce lundi 22 février, une étrange chambre a pris place au cœur de la galerie commerciale Médiacité… comme l’indique la gestion de la galerie, il ne s’agit pas d’un avant-poste d’une marque bien connue de meubles suédois ni d’une action commerciale d’un future enseigne… mais bien d’une action solidaire, qui profite de la fin des soldes.

"Les soldes terminées, c’est en effet le moment idéal pour faire du tri dans votre garde-robe ! Ceci, que ce soit pour faire de la place à vos nouveaux achats ou pour qu’elle corresponde simplement à votre style actuel", précise-t-on à la Médiacité ce mardi par voie de communiqué… Et de soulever la question : que faire de ses vieux vêtements ?

Si certains ont déjà le réflexe de les recycler pour en faire bénéficier des personnes dans le besoin, nombreux sont ceux qui jettent simplement les vêtements trop petits ou passés de mode. "Au lieu de les jeter, pensez donc aux associations qui en ont besoin en venant découvrir la collecte organisée à Médiacité".

En effet, pour terminer cette saison hivernale, Médiacité a décidé de mettre en place une chambre… à dons ! Cette dernière ne bougera pas avant le 13 mars au minimum.

Pas que des vêtements

"Des vêtements peuvent y être déposés, mais pas seulement, puisque chaque zone de la chambre représentera un espace de dons. Suivez les instructions de tri et déposez les vêtements dans la garde-robe, les couvertures sur le lit, les doses de lessive et gels douche dans le panier à linge et les autres besoins (bouteilles d’eau, masques, papiers WC,…) sur les étagères".

L’action est réalisée en collaboration avec plusieurs associations actives dans l’aide aux plus démunis, que sont les Petits Riens et l’Opération Thermos. Pour plus d’informations : info@mediacite.be, www.mediacite.be ou 04/341.12.12.