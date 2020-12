On le sait depuis le début de cette nouvelle législature communale. Le collège hutois, composé pour rappel du PS, du MR et du CDH, a la volonté de mener à bien un projet jugé phare de future Cité administrative, rejoignant ainsi d’autres villes telles que Liège, Seraing…

Comme rappelé ce lundi via un communiqué diffusé par le collège, l’idée est de construire une telle infrastructure de manière à permettre de regrouper les services communaux et ceux du CPAS sur un site unique. Et ce dans un objectif avoué d’efficience des services rendus à la population et de meilleures conditions de travail données aux agents.

Un terrain inadapté

Selon la Ville de Huy, l’étude de faisabilité vient de démontrer que le terrain qui était pressenti rue de la Résistance pour la construction du bâtiment n’est pas adapté. "Pour pouvoir y accueillir l’ensemble des services, il aurait été nécessaire d’atteindre une hauteur de bâtiment trop importante et donc inadéquate" , est-il indiqué.

Le collège tient néanmoins à mener à bien ce projet et il a donc jeté son dévolu sur un autre lieu d’implantation pour ce nouveau bâtiment. Ce dernier a inscrit au budget 2021 les montants nécessaires dans le but d’acquérir des parcelles situées avenue des Fossés et rue Axhelière.

Trois grands objectifs

Les parcelles concernées sont celles du site de l’ancien Tom & Co ainsi que les immeubles 21, 23 et 28 de l’avenue des Fossés. En installant la future Cité administrative à cet endroit, le collège hutois dit poursuivre trois grands objectifs. Il entend ainsi d’une part investir massivement en rive gauche, et ce dans la lignée d’autres projets voulus de grande ampleur (aménagement de l’esplanade Batta, réhabilitation du téléphérique…).

Il s’agit d’autre part de participer activement à l’élimination d’un chancre afin de redynamiser le quartier concerné tout en améliorant le cadre de vie des habitants. Enfin, une installation à cet endroit doit permettre une mobilité plus aisée.

C’est une surface d’un peu plus d’un hectare que la Ville de Huy compte acquérir.