Il y a quelques jours, la Croix-Rouge de Belgique signalait qu’elle commençait à manquer de moyens face à la pandémie de coronavirus et lançait, dès lors, un appel aux dons.

Parmi les besoins épinglés, on relevait notamment l’équipement des ambulances, dont six sont dédiées spécialement au transport des patients covid-19, soit quatre en Wallonie et deux à Bruxelles. "Le matériel de désinfection et de protection pour une seule ambulance coûte 134 € par jour", soulignait-on à la Croix-Rouge. "Chaque 24 h, une garde ambulance nécessite entre 60 et 80 masques. Les combinaisons sont à changer après chaque transport de malade, si bien que le stock de matériel se raréfie jour après jour".

Travail adapté

Une entreprise liégeoise, Reno-Solutions, active dans le secteur de la rénovation énergétique pour particuliers et professionnels, a entendu l’appel aux dons de la Croix-Rouge et a décidé d’apporter sa contribution dans la lutte contre la propagation du coronavirus en manifestant son soutien envers ceux et celles qui sont en première ligne. Aussi, Reno-Solutions s’engage à verser à la Croix-Rouge un don d’un montant de 134 € pour toute commande reçue jusqu’au 31 mai 2020 inclus.

"Ces 134 € correspondent au prix d’un kit de matériel de protection et de désinfection nécessaire pour une ambulance avec deux ambulanciers . La sécurité a toujours fait partie des valeurs que nous défendons au sein de l’entreprise, notamment au niveau de nos équipes. Aujourd’hui, nous souhaitons permettre aux personnes qui transportent les patients de prendre soin d’elles et de leur santé", souligne Raphaël Pietteur, administrateur de Reno-Solutions.

Si le personnel de Reno-Solutions est en confinement depuis une quinzaine de jours, les employés et les équipes de production ont adapté leur manière de travailler afin de continuer à encadrer leurs clients par téléphone et via vidéoconférence.