Dimanche en fin d’après-midi, le "balcon" d’un hôtel situé sur le boulevard de la Constitution dans le quartier d’Outremeuse à Liège s’est effondré. Le bilan initial faisait état d’un décès et de trois blessés avant de s’alourdir lundi à deux morts et deux blessés. Il apparaît désormais que ces personnes ne pouvaient pas se trouver à cet endroit, le permis d’urbanisme n’ayant pas été délivré à cette fin.

Le balcon qui s’est effondré n’était en effet pas prévu, au niveau de l’urbanisme, pour que des personnes s’y tiennent. Quand le permis d’urbanisme a été octroyé en 2016 pour la transformation du bâtiment en hôtel, plusieurs conditions avaient été imposées par la Ville. Ainsi, les balcons situés à l’arrière du bâtiment devaient servir de coursive pour permettre l’accès à un être humain à l’échelle de secours et non de terrasse ou d’espace de détente et ce, pour répondre aux exigences des pompiers et pour ne pas perturber l’intimité des voisins, explique l’échevine en charge de l’Urbanisme Christine Defraigne (MR), dont les pensées vont aux victimes.

À l’heure actuelle, les circonstances exactes de l’accident restent floues. Il semblerait que ce soit le gérant de cet hôtel, inauguré il y a six mois, qui a invité des amis pour leur faire découvrir les lieux. Une fois sur le balcon, celui-ci a cédé, entraînant les quatre personnes trois étages plus bas.

L’enquête est en cours. La responsabilité du propriétaire des lieux pourrait être engagée s’il s’avère qu’il n’a pas respecté les conditions du permis. Il se devait en effet de préciser et d’afficher que l’accès aux coursives ne pouvait s’effectuer qu’en cas d’urgence, conformément aux prescriptions des pompiers.

Par ailleurs, aucune notification de fin de chantier n’avait été envoyée à l’urbanisme. "Le propriétaire connaissait les conditions du permis, les documents administratifs sont très clairs, dans le permis de régularisation de février 2021, on a reprécisé qu’en aucun cas les coursives devaient servir de balcon ou de terrasse d’agrément", pointe Christine Defraigne.

La responsabilité du concepteur du projet ou du constructeur pourrait aussi être engagée s’il s’avère que des conditions de stabilité ou de sécurité n’ont pas été remplies.