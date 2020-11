Lorsque Christian Van den Ackerveken et son épouse Elvira Askarova, un couple de Flémallois, se sont envolés en mars dernier pour le Kirghizistan, un pays montagneux d’Asie centrale, ils étaient loin d’imaginer que leur séjour initialement prévu pour quinze jours allait se prolonger… jusqu’en septembre !

Ce voyage dans le pays d’origine d’Elvira, dans sa famille, était prévu depuis un moment déjà. Tous deux membres d’un club photo, ils étaient partis dans l’idée d’y faire des photos de la faune et la flore du pays ainsi que de la fête de Norouz, fête traditionnelle célébrant le nouvel an persan. Mais à peine arrivés au Kirghizistan, non seulement la fête a été annulée mais ils se sont retrouvés coincés en raison de la pandémie de Covid-19.

"Tout était à l’arrêt. Les frontières étaient fermées et nous étions bloqués dans la ville. Il nous était impossible de revenir en Belgique mais à ce moment-là, on n’imaginait pas que cela durerait aussi longtemps", confie Elvira.

Leur vol de retour ayant été annulé, leurs billets ont alors été reportés. Quitte à être coincés, autant en profiter pour explorer le Kirghizistan. Un séjour qui aura finalement duré 6 mois et qui a également été marqué par un événement exceptionnel…

En entier!

En effet, dans le courant du mois de septembre, alors que le couple avait entrepris une escapade dans la ville de Talas, une région très riche sur le plan historique selon Elvira, ils ont fait une découverte étonnante… Alors qu’ils photographiaient les oiseaux et autres animaux sur le site d’un barrage, Christian a remarqué ce qui lui semblait être l’anse d’un objet qui sortait du sol.

"Vu qu’il faisait très chaud, il n’y avait pas beaucoup d’eau et nous pouvions marcher sur le fond des barrages", explique Elvira. Curieux de découvrir de quoi il s’agissait, ils ont alors commencé à gratter avec leurs mains, n’ayant rien pour déterrer à leur disposition. "Plus on déblayait et plus on constatait que l’objet était de plus en plus entier pour finalement découvrir qu’il l’était réellement", raconte Christian.

Il s’agissait d’une cruche, d’un beau gabarit, sur laquelle on voyait encore des motifs et qui ne présentait qu’une petite cassure. Le couple n’en revenait pas !

"Plus nous découvrions l’objet et plus nous avions le cœur qui battait. C’était fantastique", se souvient Elvira.