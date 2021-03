C’est dans une version revisitée qu’a été organisée, ce lundi, la 4e édition de la cycloparade féministe liégeoise. La cycloparade dans les rues de Liège telle qu’elle s’est déroulée les trois dernières années n’ayant pas été autorisée par la Ville, la plateforme "Collectives et Ardentes" (un collectif d’associations, de groupes militants et de citoyen(ne)s sensibles à l’égalité femmes-hommes), a tenu à maintenir l’événement, malgré le contexte sanitaire, en cette journée internationale des droits des femmes.

"Vu les circonstances actuelles, nous avons essayé d’être imaginatives afin de maintenir cette 4e édition car les droits des femmes restent un combat", a relevé Yamina Meziani, porte-parole de la plateforme "Collectives et Ardentes".

Pas de cycloparade donc mais bien un événement voulu plus statique sur l’espace Tivoli. Autour d’une sculpture monumentale réalisée par un collectif d’artistes liégeois et symbolisant le combat en faveur des droits des femmes, un périmètre y avait été établi de manière à limiter le nombre de personnes présentes en même temps et ainsi respecter les mesures sanitaires.

Jusqu’au 18 avril

Même si l’événement s’est quelque peu apparenté à un rassemblement dès son lancement, vers 12 h, l’idée était d’inviter tout un chacun à se mobiliser en se rendant sur place tout au long de la journée. Chacun a ainsi eu l’occasion de s’exprimer en y déposant un objet symbolisant le combat en faveur des droits des femmes ou en accrochant un petit drapeau portant un message. Il était également proposé, par petits groupes de piétons ou cyclistes, de suivre un itinéraire de balade passant par différents lieux, monuments ou institutions permettant de soulever la réflexion sur les droits des femmes. Une collecte de serviettes et tampons hygiéniques y a également été menée au profit de femmes précarisées.

La plateforme "Collectives et Ardentes" a également invité à signer une pétition comprenant plusieurs revendications en faveur des femmes, comme l’égalité salariale. Cette pétition est destinée à être transmise aux différents niveaux de pouvoir.

La sculpture, de 4 m de haut, restera sur l’espace Tivoli jusqu’au 18 avril. Et qu’en est-il des objets récoltés et des drapeaux réalisés au cours de cette journée ?

"Ces objets peuvent par exemple évoquer le fait que les femmes ont souvent moins de loisirs, l’aspect vestimentaire, l’apparence corporelle, l’égalité au travail… Le tout sera photographié afin de publier sur le site internet www.cycloparade.be et conservé car le souhait est de pouvoir proposer une exposition itinérante", a précisé la porte-parole de "Collectives et Ardentes".