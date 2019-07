La victime, blessée aux genoux, est actuellement secourue

Ce lundi soir, les secours sont actuellement occupés à tenter de venir en aide à une dame blessée aux genoux qui est coincée dans la grotte du Trou-Manto qui se trouve à flanc de coteau dans la vallée de la Solières, près de Huy en province de Liège.

Il est possible d'accéder à cette grotte par un sentier très escarpé. On ignore les circonstances dans lesquelles cette dame s'est retrouvée coincée et blessée à l'endroit.

Les pompiers de la zone Hemeco et Nage se sont rendus sur les lieux de l'incident.

La protection civile de Crisnée, Spéléo-Secours, le Grimp de Huy sont également en place pour sauver cette dame.

Une ambulance et un Smur ont été dépêchés pour soigner la victime lorsqu'elle aura été extraite de la grotte.

Selon les première estimations des secours sur place, le sauvetage devrait encore durer plusieurs heures.