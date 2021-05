C’est sous le signe de la solidarité qu’une grande donnerie au profit des familles monoparentales sera organisée du 10 mai au 7 juin à l’îlot St-Michel.

Cette initiative émane du collectif des familles monoparentales (Co.Fa.Mon), né il y a trois ans, afin de lutter contre l’isolement social qui touche dangereusement les familles relevant de cette particularité. Grâce à quelques bénévoles, le groupe a rapidement grandi pour devenir un collectif fort de 1 200 familles monoparentales, majoritairement composées de mères seules. Ces familles comprennent à ce jour plus de 3 000 enfants.

Beaucoup d’entre eux vivent dans la précarité et afin de structurer l’ensemble des nécessités rencontrées, Co.Fa.Mon a pris l’initiative de lancer le projet d’une grande donnerie. En faisant appel à la générosité autant des particuliers que des entreprises, ils ont ainsi réussi à rassembler des milliers de produits utiles, fonctionnels et indispensables aux besoins de première nécessité (couvertures, vêtements, chaussures, mais aussi livres, mallettes, jouets, petit électroménager et même des ordinateurs).

Sur rendez-vous

C’est ainsi qu’avec l’aide de la ville et de l’ASBL Animation&Créativité, Co.Fa.Mon a finalisé le projet de cette grande donnerie au profit des familles monoparentales précarisées. Celle-ci débutera ce lundi, à l’îlot Saint-Michel et fonctionnera sur prise de rendez-vous (0492/45.07.04) uniquement.

