Déjà impacté par le coronavirus, le club de tennis liégeois pourrait fermer ses portes.

Depuis ce lundi 4 mai, premier jour d’un déconfinement qui sera très progressif, certaines activités peuvent à nouveau être pratiquées. Et parmi ces dernières figure notamment le tennis, qui se doit d’être joué dans le respect de certaines conditions.

De quoi donc ravir les clubs liégeois dont le TC Université. Mais, à en croire son président, Steve Konings, la situation n’est pas vraiment rose pour la petite infrastructure située dans le domaine universitaire.

Si les tournois et rencontres d’interclubs, sans compter les cours et autres stages, ont été reportés, voire annulés, en raison du confinement, le club s’en remet aux directives de l’Association francophone de tennis. Lesquelles ont évolué ces derniers temps en tenant compte des recommandations émanant du fédéral.

Mais, aux dires du président du TC Université, " cette saison 2020 n’est décidément pas une saison comme les autres ". En effet, elle pourrait être la dernière du club. Lequel est dépendant de l’ASBL Centres sportifs du Sart Tilman, dont le CA s’est réuni il y a peu.

" Le CA a statué sur l’avenir de notre chalet et son éventuel remplacement ", explique-t-il. Et de rappeler que ces décisions surviennent dans le cadre des projets de rénovation et de construction au sein des centres sportifs, pour un budget total de plus de 22 millions.

" Malgré un courrier adressé en prévision de ce CA, détaillant nos activités et expliquant la nécessité d’un remplacement du chalet par un autre local, les décisions furent sans appel." C’est ainsi que le chalet sera détruit sans qu’un nouveau bâtiment soit construit à sa place.

Si un arrangement doit être pris avec la cafétéria voisine, le besoin d’un endroit de stockage du matériel est évoqué. Quant à la destruction du local actuel, elle est prévue durant le mois de septembre.

"Cette décision, nous en prenons acte… Mais si aucun arrangement ne peut être négocié dans les mois à venir, il ne nous paraît pas réaliste de maintenir nos activités dans de telles conditions ." Disposer d’un local propre et accessible est en effet jugé essentiel par le club.

Lequel, selon son président, se trouve à un tournant de son histoire. " Même si la crise actuelle représente un frein évident, nous allons tout faire pour trouver les pistes qui nous permettraient de poursuivre ."

Cette semaine étant consacrée au nécessaire entretien des terrains, leur accès doit être rendu aux joueurs dès le week-end prochain. Et ce en respectant les mesures qui ont été édictées tout en privilégiant la réservation en ligne. Quant au chalet et aux vestiaires, ils resteront donc fermés jusqu’à nouvel ordre.