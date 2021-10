Aywaille La commune s’est aidée d’un consultant pour mettre en place un plan de relance efficace.

Un passage obligé durant l’été, une référence commerciale, un pôle touristique incontournable aux portes des Ardennes… Aywaille fut tout cela… il y a plusieurs décennies. Mais son attractivité a, comme d’autres villes du genre, souffert d’une inéluctable évolution du tourisme. Si la Cité aqualienne attire toujours - car elle dispose d’une offre touristique variée -, son petit commerce souffre, les grandes surfaces alentour drainant ce qui reste de chalands.

Raison pour laquelle les autorités communales ont aujourd’hui décidé de s’entourer de professionnels, afin de mettre en place un plan de relance efficace. Martine Constant Consulting Group a ainsi réalisé un audit marketing complet d’Aywaille… "afin notamment de cerner les attentes des commerçants", explique Martine Constant, "Et les résultats des audits marketing ont permis d’identifier les priorités et de proposer des pistes d’amélioration pour (re)dynamiser l’activité commerciale d’Aywaille et rendre la ville plus attractive, plus ludique, plus colorée".

Les vitrines, l’image