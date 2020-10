Une étudiante harcelée au téléphone par... un détenu ! Liège Marc Bechet L'homme serait détenu à la prison de Marche-en-Famenne © DE TESSIERES JOHANNA

Suite à une plainte émise par une jeune femme de 20 ans, originaire de la région liégeoise, une enquête a été lancée ce mercredi afin de retrouver... un détenu. La jeune étudiante liégeoise serait en effet victime, depuis deux jours, d'un véritable harcèlement téléphonique et ce, de la part d'un homme détenu à la prison de Marche-en-Famenne. Depuis le 5 octobre, ce lundi, elle n'a pas reçu moins de 40 coups de téléphone chez elle. Si le détenu n'a pas encore été identifié à ce stade, il semble qu'il appelle via le canal "officiel". Non pas illégalement avec un GSM donc mais bien depuis le poste fixe de la prison.