C’est à la galerie d’art de Liège, au premier étage de la galerie Opéra, que se tient en ce moment et jusqu’au 30 mars inclus, l’exposition Spéciale Japon. Cette expo allie art, technologie et sécurité sanitaire par son concept. En effet, l’idée est de permettre aux visiteurs de recevoir, sur son smartphone, toutes les informations concernant les œuvres et les artistes et ce, sans même télécharger une quelconque application.

Il vous suffit d’activer la fonction NFC sur votre smartphone et de l’approcher de la balise située à côté de l’œuvre pour en découvrir plus.

Plus connue sous le nom de "sans contact", cette fonction permet ainsi d’éviter de manipuler les audio-guides et autres écouteurs habituellement mis à disposition des visiteurs d’expositions. La situation actuelle en ayant banni l’usage, il fallait trouver un moyen de substitution ultra-simple et efficace.

Mais que pouvez-vous voir dans cet espace artistique ?

L’expo a pour thème Le Japon. Au mois de mars, l’hiver commence à laisser place au printemps, la neige commence à fondre et la nature se réveille. C’est durant ce mois que les célèbres cerisiers japonais (les sakuras) commencent leur fleuraison et couvrent le pays de couleur pastel. Quelle meilleure période que celle-ci pour vous présenter une expo centrée sur le pays du soleil levant. Au programme : peinture, céramique, calligraphie, photo, poterie…

Œuvres exceptionnelles

Grâce à la participation de l’ASBL liégeoise Passerelle Japon, les organisateurs ont pu compter sur ses partenariats avec la galerie bruxelloise, L’arbre à plume, elle-même en lien avec la galerie Kitai située au Japon. Cela permet de présenter des œuvres exceptionnelles made in Japan, mais aussi des œuvres d’artistes belges. À découvrir.

L’expo est gratuite et accessible du lundi au vendredi de 13 à 18 h, le jeudi de 13 à 16 h et le samedi de 10 à 18 h.