Hier en fin d’après-midi de soirée, un incendie s’est déclaré dans une habitation de la rue Lenoir. La maison est complètement sinistrée.

Un important incendie s’est déclaré ce mardi peu après 17 h dans le village de Momalle (Remicourt). Pour une raison indéterminée, le feu a pris dans la toiture et l’étage d’une ancienne fermette rénovée, rue Lenoir. "C’est une habitation en deux parties. L’une occupée par un homme et l’autre par sa fille, son conjoint et leurs deux enfants, explique André Strauven, l’échevin des Travaux qui s’est rendu sur place. C’est la partie habitée par la famille qui est fortement endommagée; c’est inhabitable." Il n’y a heureusement pas eu de blessé.

L’incendie a mobilisé des moyens venant de deux zones de secours: les pompiers de Liège avec les postes avancés de Grâce-Hollogne et d’Ans et des effectifs de la zone de secours de Hesbaye avec des véhicules venant des casernes de Hannut et Waremme. Les dégâts sont néanmoins très importants même si l’autre partie de la fermette a pu être protégée.

La Commune et le CPAS ont proposé à la famille sinistrée d’être relogée. Cela n’a pas été nécessaire car la famille a pu bénéficier d’une assistance via son assurance.