Une jeune femme a été séquestrée 3 jours dans l’appartement de son compagnon situé à Liège. La victime est parvenue à s’échapper et le suspect a été intercepté rue Jean d’Outremeuse en début d’après-midi et privé de liberté. Il sera déféré mercredi au parquet de Liège.

Une jeune femme couverte d’ecchymoses s’est rendue à la police mardi et a indiqué qu’elle avait été séquestrée durant 3 jours chez son petit copain à Liège.

Le suspect prénommé M’Bark et né en 1996 a finalement été intercepté et privé de liberté mardi en début d’après-midi dans le quartier d’Outremeuse. Le jeune homme connu pour des faits de violence a expliqué à la police que s’il avait été violent avec sa compagne c’était de sa faute. Il maintient que la jeune femme savait que c’était un homme violent et qu’elle n’avait pas à se mettre en couple avec lui si elle ne voulait pas être victime de violence.

L’homme a été privé de liberté et sera déféré mercredi au parquet de Liège. La jeune femme quant à elle, aura au minimum 7 jours d’incapacité de travail.