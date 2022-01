Une femme traverse l'autoroute et se jette dans la Meuse entre Wandre et Liège Liège Belga Plus de peur que de mal. © Shutterstock

Une femme a été repêchée dans la Meuse samedi matin entre Wandre et Liège, ont indiqué les pompiers locaux. Les faits se sont déroulés vers 06h00 lorsque la dame a traversé les quatre bandes de circulation de l'autoroute pour se jeter à l'eau. Elle a pu être rapidement secourue par les pompiers et est saine et sauve.