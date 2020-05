À défaut de fleurir le cœur de Bueren, la Ville de Liège fleurit le cœur des seniors liégeoises.

Ce dimanche c'est... la fête des mères. Malgré les nouvelles mesures de déconfinement, il est fort probable que de nombreuses mères ne pourront pas être "fêtées" par leurs enfants. Du moins en leur présence... "Durant le confinement, l'important est toutefois de garder le lien avec les seniors liégeois", commente ce vendredi l'échevine Julie Fernandez-Fernandez, en charge de la Politique des Aînés... et qui annonce une action dans le cadre de la fête des mères.

"La crise du Covid-19, nous impose d’annuler certains événements d’envergure sur le territoire de notre Ville .. et malheureusement l’édition de « Bueren en fleurs 2020 » ne fait pas exception. Pour s’associer à ces actions de solidarité, Gilles Foret, Echevin de l’environnement, a offert les plantes destinées à l’événement au Département de la Proximité. Ce sont donc une dizaine d’agents volontaires et motivés qui vont sillonner les quartiers de Liège afin de fleurir les seniors qui, habituellement, fréquentent les activités des club seniors et Maison Inter-g de la Ville (suspendus depuis presque 3 mois maintenant)", indique-t-on à l'échevinat de Julie Fernandez-Fernandez. "La Ville de Liège a ainsi souhaité que cette fête des mères, qui a lieu dans un contexte particulier, soit l’occasion de rappeler l’importance du lien social avec nos seniors, parfois fort seuls depuis le début de la crise".

En outre, cette distribution permettra d'avoir un contact avec ces Liégeoises et s'assurer que celles-ci vont bien. "Dans le cas contraire, elles seront évidemment mises en contact avec les services compétents".

On précise bien sûr à la Ville que toutes les mesures de sécurité seront respectées (gants, masques, gel hydroalcoolique et distanciation sociale).