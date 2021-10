Liège disposera prochainement d'une "food school" consacrée à l'alimentation durable, à destination des professionnels mais aussi du grand public. Le projet est développé par La Menuiserie, un site de 2.000 mètres carrés en plein cœur de la ville. Le lieu, qui devrait ouvrir ses portes en 2023, sera "dédié aux entreprises et aux acteurs de la transition vers une économie plus juste, efficiente et soutenable", indique dans un communiqué la coopérative Novacitis, à l'origine de l'initiative. Les professionnels et le public sont d'ores et déjà invités à découvrir le projet grâce à une série de rendez-vous "So good food" en octobre et novembre.

Plusieurs chefs gravitent autour du projet, comme Thomas Troupin ('TOMA'), Stéphane Diffels ('L'air de rien'), mais aussi des entrepreneurs, producteurs, transformateurs du secteur de l'alimentation durable. On y retrouve également Café Charles Liégeois, Jean-Christophe Hubert (Millésime chocolat) ou encore Szandra Gonzale (Little green box).

Des ateliers dégustation sont organisés, sur inscription, avec une prochaine date le 9 octobre, en présence de la coach culinaire et cheffe résidente de La Menuiserie Thècle Dubuis ('Hightheculinary'). Des autres suivront le 23/10, le 6/11 et le 20/11, de 11 à 14h00. Les prix varient selon les ateliers.

Un cycle de quatre workshops est par ailleurs prévu en novembre, à destination des professionnels.

Une grande journée de présentation est prévue le 23 octobre prochain.