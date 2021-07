© Sintzen

Ce samedi sur le coup de midi, à l'entrée des galeries Saint-Lambert, avait lieu l'inauguration de Black and White Burger. Un restaurant qui, comme son nom l'indique, est spécialisé dans la conception de hamburgers. A cette occasion, les deux créateurs du concept, Ibrahim Tsetchoev (plus connu sous le nom de Ibra TV) et son partenaire Djam Marzaganov, étaient présents. Avec plus de 4,55 millions à leur chaîne, on s'attendait à ce que les Youtubeurs attirent du monde. D'autant plus que les cent premiers burgers étaient offerts.De fait... Dès le matin, une file se dessinait devant l'entrée du restaurant et s'allongeait au fil des minutes. De l'animation musicale était prévue afin de mettre de l'ambiance et de faire passer un peu le temps. Impatients, les curieux ou futurs clients étaient amassés. Et ce ne sont pas les quelques gouttes de pluie qui les faisaient fuir. La véritable explosition de joie avait lieu en voyant IbraTV sortir du restaurant sur le coup de midi.Le Youtubeur prenait le micro et adressait quelques mots aux Liégeois, les remerciant notamment pour leur soutien inconditionnel. Très respectueux, il parvenait à obtenir une minute de silence en hommage aux victimes des inondations de la semaine dernière, avant de couper le symbolique ruban d'inauguration sous les cris des personnes présentes qui attendaient derrière quelques barrières.