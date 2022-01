C’est une première dédiée à la Croix-Rouge de Belgique, en Cité ardente ! Une fresque de 150 m² en l’honneur de la solidarité a été réalisée au croisement de la rue Grétry et du quai du Longdoz. Elle est l’œuvre de l’artiste Denis Meyers. Cette fresque, qui sera visible jusqu’au 30 janvier, a été réalisée avec une peinture qui active le processus de purification de l’air. "Elle équivaut à la plantation de 150 arbres matures. En effet, le revêtement utilisé transforme les nitrates pollués en nitrates inoffensifs pour rendre l’air de nos villes plus frais et plus propre. Ce processus de purification n’est pas limité dans le temps mais reste actif tant que les peintures murales sont en contact avec l’air et la lumière", précise-t-on à la Croix-Rouge.