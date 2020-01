La circulation a finalement été rétablie dans le courant de la matinée.

Jeudi matin, une fuite d’eau a provoqué un effondrement de la chaussée avenue Laboulle à Tilff, à hauteur de l’école Sainte-Marie. Dans un premier temps, la nationale (N633) a été fermée à la circulation et une déviation a été mise en place via l’avenue de la Grotte et le boulevard Edmond Lieutenant.

Vers 11 heures, l’avenue Laboulle a été rouverte à la circulation et des feux de signalisation ont été installés à hauteur de l’affaissement.

Des ouvriers travaillent actuellement sur cet affaissement. La situation devrait être rétablie demain matin et la chaussée devrait être à nouveau ouverte totalement à la circulation.