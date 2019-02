Une grande exposition familiale et interactive témoigne du génie de Léonard de Vinci

Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci (1452-1519) s’éteint à l’âge de 67 ans dans sa chambre au Clos Lucé, un château près d’Amboise. Pour marquer les 500 ans de la disparition de ce célèbre peintre, sculpteur, philosophe, ingénieur, urbaniste, botaniste et anatomiste italien, une importante exposition itinérante lui est consacrée dans le splendide espace Saint-Antoine du musée de la Vie wallonne, à Liège. Après Bruges en 2017, Istanbul, Antalya et Lyon, l’exposition d’envergure internationale fait étape en Cité ardente avant de poursuivre son chemin à Barcelone, Moscou, Kiev et Dubaï.

Imaginée par les Liégeois Jean-Christophe Hubert (historien d’art) et Vincent Damseaux (ingénieur de formation), associés au sein de la société XPO Factory, l’exposition "Leonardo Da Vinci, les inventions d’un génie" présente plus de 120 maquettes réalisées par une équipe liégeoise pluridisciplinaire rassemblant des ingénieurs, historiens, graphistes et artisans "sur base des dessins de De Vinci, des dernières recherches historiques" qui illustrent les multiples facettes de cet ingénieur autodidacte dont "le savoir est basé sur l’observation et l’expérimentation". On découvre ainsi des maquettes de machines à filer, une arbalète, une grue mobile simple, un long canon à vapeur, des écluses, un pont à rampes, un pont coulissant sur roues…

Celles-ci s’accompagnent de reproductions de codex (petits carnets sur lesquels il dessinait et écrivait ses inventions), de documents, etc., permettant au visiteur de découvrir plus de 250 objets illustrant toute l’ingéniosité de ce génie de la Renaissance, qui a puisé et développé ses idées à partir de savoirs ancestraux.

L’exposition se structure autour de plusieurs thématiques : les engins militaires de défense et d’attaque, la mécanique, les systèmes de levage et de construction, les machines utilitaires liées à l’eau, les machines utilitaires liées à l’air, les machines-outils et les célèbres dessins d’anatomie.

L’exposition traite enfin brièvement le travail de l’artiste peintre et ses plus grands chefs-d’œuvre avec une reconstitution de La Cène, sur base d’une copie de Giampietrino (vers 1520) exposée à Tongerlo.Aude Quinet

Une exposition familiale et interactive

Voulue interactive, l’exposition propose une multitude de reproductions de machines pouvant être manipulées et de nombreux films 3D permettant d’en comprendre le fonctionnement. De quoi rendre plus agréables les visites en famille. "Ces machines simplifiées résument des principes fondamentaux comme le mouvement de rotation, alternatif…"

Conçue pour être itinérante, l’exposition se déploie sur 2 500 à 3 000 m2 et se transporte via 3 semi-remorques.

Parallèlement à cette exposition consacrée à de Vinci, le Musée de la Vie wallonne expose pour la première fois des pièces issues de sa prestigieuse collection d’objets relatifs à la gnomonique léguée par l’artiste Max Elskamp en 1932. Cette collection est composée d’astrolabes, d’instruments de mesure et scientifiques datant du XIVe au XIXe siècles.