L’échevine du Patrimoine à Liège, Christine Defraigne, nous a confirmé qu’une pierre s’était détachée du porche d’entrée Nord de la Collégiale Saint-Denis, qui fut fondée en 987 sous le règne du prince-évêque Notger. Fort heureusement, personne n’a été blessé. L’échevine a immédiatement contacté l’AWaP et la directrice de la zone Est afin que des mesures conservatoires d’urgence soient prises. La Fabrique d’église, propriétaire, et son architecte, les services de la Ville et l’AWaP se réuniront ce mercredi afin d’analyser la situation… Pour rappel, la Collégiale Saint-Denis est classée le 24 septembre 1936 et est Patrimoine exceptionnel depuis le 6 octobre 2016. Cet édifice est une des sept collégiales liégeoises avec Saint-Jacques, Sainte-Croix, Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.