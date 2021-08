Les faits se sont déroulés le mardi 24 août. Une infirmière du service des urgences du CHR de Liège, s'est retrouvée face à une patiente remontée qui n'a pas hésité à la gifler. Un incident qui n'est malheureusement pas isolé.

Les travailleurs des services hospitaliers sont confrontés quotidiennement à des violences physiques et surtout verbales. “Heureusement, les agressions physiques, comme ce fut le cas cette fois-ci, sont relativement rares”, indique Valérie Maréchal, directrice des ressources humaines au sein de l’établissement hospitalier dans le reportage mené par RTL TVI.

Une situation que l'on aperçoit de plus en plus dans le service des urgences. “À leur arrivée aux urgences, les patients sont très souvent stressés. De plus, ils ne comprennent pas toujours les trajets qu’on leur propose de suivre au sein de l’hôpital, ce qui peut créer des tensions”, explique-t-elle.

L'ambiance provoquée par le coronavirus et les risques liés à sa contamination n'ont probablement pas arrangé les choses. “Si ce contexte particulier et le stress peuvent expliquer ces incidents, ils restent toutefois inacceptables!”, ajoute-t-elle.