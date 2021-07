Esneux On comprendrait mal que des permis soient délivrés pour ces campings permanents.

La bourgmestre d’Esneux Laura Iker nous le confiait voici quelques jours : s’il est compliqué de donner un avis global sur la reconstruction des habitations dans les zones inondées, sinistrées, la commune a toujours tenté d’éviter de délivrer des permis dans ces zones sensibles. Suite aux inondations dès lors, qui ont touché tout le centre d’Esneux et de Tilff notamment, on se référera au plan de secteur mais on agira aussi au cas par cas… Ce qui, pour le cas des campings permanents, signifie sans doute leur disparition.

En effet, si les autorités locales ne peuvent pas encore confirmer cette information, il semble logique, légal est-on même tenté d’écrire, que l’autorisation de reconstruire dans les campings permanents ne sera pas délivrée, zone inondable oblige.

200 habitants