Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné vendredi une Liégeoise à 30 mois de prison et à une amende de 800 euros pour 13 vols, six tentatives de vol et une fraude informatique. Julie S., âgée de 37 ans, faisait partie d'une bande wallonne qui sévissait sur le littoral belge.

Lors d'une précédente condamnation par défaut, elle avait écopé de 40 mois de réclusion. Tout a commencé en août 2020 lorsque Samir K., 20 ans, et Anthony M., 22 ans, ont été pris en fraude lors d'un trajet en train d'Ostende vers Liège. Ils avaient en leur possession deux mountainbikes coûteux, volés dans un camping à Bredene et à la gare d'Ostende la nuit précédente.

Une enquête a permis d'identifier huit suspects au total, tous liés à une série de vols de vélos dans plusieurs communes de la côte belge. Les malfrats avaient également dérobé un véhicule à Bredene. Les prévenus ont en outre commis un vol de boissons et cigarettes dans une épicerie de Blankenberge, pour une valeur de 1.000 euros.

Julie S. et son partenaire de l'époque, Johnny D., 20 ans, auraient joué un rôle crucial dans ces délits. La femme a prétendu en vain qu'ils s'étaient rendus à Ostende pour voir les phoques.

Le 18 février dernier, la justice a condamné par défaut Julie S. et Johnny D. à respectivement 40 et 30 mois d'emprisonnement. Les six autres prévenus ont écopé de peines de prisons allant de sept à vingt mois pour leur implication dans cette affaire.

Julie S. a fait appel de sa condamnation, donnant lieu à un nouveau procès. La défense n'a pas contesté les vols mais a réclamé une peine plus clémente avec sursis.

Le verdict souligne que la trentenaire avait déjà été condamnée par le passé pour des infractions similaires à Liège. Elle avait alors écopé de 100 heures de travail d'intérêt général et de 12 mois de prison.