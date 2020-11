L’ACIH (Association des Indépendants et Commerçants de Herstal), avec Urbeo Commerce et le soutien de la Ville de Herstal, vient de mettre en place un service de livraison à vélo afin d’aider les commerçants et les entreprises dans leurs démarches de click & collect et de take away.

"Avec la crise sanitaire, de nombreux commerçants et entreprises opèrent une transition vers le commerce en ligne, l’emporter et la collecte. À Herstal, nous avons décidé de leur proposer une plateforme en ligne et un service de livraison écologique et rapide. Nous espérons que cette nouvelle offre leur facilitera la vie et les aidera dans cette période difficile", explique Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de la Ville de Herstal.

Il s’agit d’une expérience pilote qui évoluera avec les demandes des commerçants et entreprises. "Pour les deux premiers mois de l’opération, les frais fixes sont pris en charge par l’ACIH. Seuls les coûts variables, en fonction des livraisons sont à charge du commerçant ou de son client (selon la politique commerciale choisie)", précise la Ville. Les frais fixes comportent la création et l’accès à la centrale de commande, ainsi que la réservation en ligne. L’opérateur choisi est Rayon 9, qui permettra aussi la livraison de produits alimentaires.

Tous les commerçants et entreprises intéressés peuvent remplir directement le formulaire sur le site d’Urbeo Commerce, ou contacter la régie commerciale à info@urbeo-commerce.info ou par téléphone au 04 264 16 44.