La nuit du réveillon a été mouvementée, rue Vaux Toultia à Vaux-et-Borset (Villers-le-Bouillet). Vers 1 h 30, les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir sur un incendie qui ravageait une maison quatre façades dans le centre du village.

C’est en rentrant chez lui que l’habitant a remarqué que des fumées sortaient de sa maison. En arrivant sur place, les hommes du feu hutois ont constaté que les flammes embrasaient l’immeuble jusqu’au toit. Leur intervention a duré plusieurs heures.

La cause de l’incendie n’est pas connue et, fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. La maison n’est toutefois plus accessible en raison d’un problème de stabilité. L’occupant des lieux a été relogé chez son père.