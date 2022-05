En juin 2019, le CPAS de Blegny s’installait dans le bloc D de la caserne de Saive, dans un espace plus vaste et plus moderne. Depuis, les bureaux de l’ancien bâtiment, d’une surface de 200 m2,, rue de la Station 54, restaient inoccupés.

Afin de trouver au bâtiment une nouvelle occupation, la commune a décidé d’y implanter sa maison du patrimoine, à savoirexplique Julie Ferrara, échevine de la Culture, du Développement économique, des Bibliothèques et du Tourisme. [...]