Le tribunal correctionnel de Liège a condamné un homme dont l’identité est inconnue à 30 mois de prison ferme et 6 000 euros d’amende pour avoir confectionné des faux documents et avoir fait venir des personnes sur le territoire belge en les faisant passer pour sa famille.

Le 19 mai 2014, la Police judiciaire fédérale de Liège a été avisée de la découverte d’une mallette qui contenait un ordinateur portable, des documents et des clés USB. Quelques jours plus tôt, un certain Michel a déclaré s’être fait voler la mallette. Il est apparu que l’identité donnée par l’homme était un alias.

La police a pu faire un lien avec un certain "Vincent". Des documents comprenant la photo de "Michel", mais avec le nom de Vincent, en situation illégale sur le territoire se trouvaient dans l’ordinateur. Cette personne était connue en Belgique sous de nombreux alias et sous différentes nationalités.

Les enquêteurs ont retrouvé une multitude de fichiers comprenant des cartes d’identité, de séjour, des passeports, une carte consulaire, des compositions de ménage, un acte de décès, des compositions de ménage, des actes de naissance, des sceaux et des timbres officiels, des fiches de paie, des permis de conduire, des certificats d’immatriculation et des documents scolaires…

Les modèles retrouvés dans son ordinateur ont également permis de réaliser de faux passeports diplomatiques gabonais, des cartes d’identité consulaires qui ont été utilisés pour tenter de venir en Europe. L’homme a également fait venir au moins six personnes dont cinq ont prétendu être ses enfants et la sixième, sa nièce…