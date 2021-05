U ne manifestation pro-palestinienne s'est tenue, lundi soir, sur la Place Saint-Lambert à Liège. Le rassemblement a démarré aux alentours de 17h et s'est terminé en début de soirée. Aucun incident n'est à déplorer, a indiqué la police de Liège. Environ 500 personnes s'étaient rassemblées entre 17h et 19h ce lundi sur la place Saint-Lambert pour dénoncer le regain de violence entre Israël et la Palestine. Une demande d'autorisation avait été introduite pour cette manifestation en faveur de la cause palestinienne.

"La paix s'éloigne encore un peu plus en Palestine. Nous souhaitons soutenir le peuple palestinien qui, une fois de plus, souffre les affres de l'occupation", a ainsi expliqué le président du centre culturel arabe en Pays de Liège, l'un des initiateurs de ce rassemblement, avec l'Association belgo-palestinienne de Liège, la Communauté palestinienne en Belgique et le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie.

"Nous avons enregistré jusqu'à ce matin 197 morts, ce sont des civils qui sont morts dans leur maison", ont poursuivi les organisateurs. "Parmi ces civils, nous comptons 58 enfants qui ont perdu la vie suite aux bombardements aveugles et systématiques contre les civils palestiniens. Il y a près de 1.300 blessés, sans compter les maisons détruites par les avions israéliens."

Le PTB, qui était également présent, a pris la parole, dénonçant une politique d'occupation et appelant l'Etat belge à prendre des mesures à l'encontre d'Israël : "L'État israélien continue de violer systématiquement le droit international et les droits fondamentaux des Palestiniens. Ce qui se passe en Palestine n'est pas un conflit entre deux parties, c'est une politique illégale d'occupation et de colonisation", a clamé Julien Liradelfo. "Combien faudra-t-il de morts pour que les pays occidentaux réagissent ? Il est temps que l'Union européenne et les autorités belges arrêtent de soutenir la politique de colonisation d'Israël."