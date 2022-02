Liège Elle aura lieu ce dimanche 20 février à 14h, au départ de la place Saint-Lambert.

Le 4 février dernier, une adolescente de 15 ans était violée et laissée pour morte le long d’un talus à Herstal. La jeune fille était retrouvée par des promeneurs, inconsciente. Le suspect, identifié, a aussitôt été privé de liberté.

En soutien à cette jeune fille victime d’une agression sexuelle "et pour dire STOP aux violences faites aux femmes", cinq jeunes liégeoises ont décidé d’organiser une marche.

Il s’agit de : Celia, une connaissance de la jeune fille agressée à Herstal ; Clara, elle-même agressée à Liège pour ne pas avoir donné son instagram ; Camille et Maud, deux jeunes activistes ; et Florine. Toutes ont décidé de marcher dans les rues de Liège ce dimanche 20 février à 14h, au départ de la place Saint-Lambert, jusqu’au parc d’Avroy. Et d’y donner rendez-vous à tous et toutes.