C’est officiel depuis ce mardi soir… Après plusieurs semaines de chaos politique à Verviers, la future majorité semble enfin emprunter une voie claire… même si celle-ci reste bancale pour certains. Jean-François Istasse, l’expérimenté socialiste, occupera le siège de bourgmestre jusqu’en 2024 au sein d’une majorité PS-MR-Nouveau Verviers-CDH. Lui qui a donc préféré le PS à Muriel Targnion… Il répond aujourd’hui à nos questions.

Les dernières semaines furent chahutées, quel est votre sentiment aujourd’hui ?

"Je suis très mal à vrai dire et je me suis d’ailleurs excusé auprès des Verviétois car le monde politique a montré ici une très mauvaise image. Tout ce que je souhaite désormais c’est que le collège se mette au travail."

Vous avez conscience d’être désormais perçu comme LE traître par certains ?

"Oui mais j’ai une longue carrière politique et cela ne me touche pas. Car je suis mandataire du PS et que j’estime qu’il fallait préserver ce PS à Verviers. L’objectif est désormais d’apaiser la situation tant au sein du parti qu’au sein du monde politique à Verviers."

Beaucoup pointent du doigt une manœuvre peu habituelle pour y parvenir…

"Ceux qui estiment que ce n’est pas juste me font sourire. Je connais parfaitement la loi, nous sommes dans un état de droit e