Ce samedi, la police est intervenue au domicile d'un homme âgé de 64 ans dans le cadre de faits de violence intrafamiliale. Ce dernier venait en effet de frapper violemment sa fille et la mère de celle-ci.

Les victimes, respectivement âgées de 65 et 22 ans se sont rendues au domicile du père ce samedi, afin de récupérer un bonnet. Une dispute a alors éclaté et le père a commencé à lancer plusieurs objets en direction de son ex-compagne et de sa fille. Cette dernière a été heurtée brutalement et souffre aujourd'hui d'une incapacité de 7 jours.

Le violent a été déféré au parquet de Liège, une citation a comparaître devant le tribunal a été ordonnée.