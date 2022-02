Trooz Les travaux sont menés sur les routes régionales, en collaboration avec le SPW.

Depuis plusieurs mois, le service des travaux de la commune, en collaboration avec le SPW, travaille à la reconstruction de Trooz.

Depuis juillet dernier, au niveau des avaloirs situés sur les routes régionales, c’est tout un système d’évacuation qui a été mis à mal. Des conduites abîmées à l’accumulation de déchets… chaque point défectueux est relevé (que ce soit par les habitants ou les agents communaux) et communiqué dans un fichier au SPW.

En collaboration avec la police de Trooz, la commune, le SPW et l’entrepreneur chargé des travaux, une mission "balayage et curage" des routes régionales de l’entité de Trooz est déjà en cours et devrait se terminer au début du mois de mars. "Les travaux de curage-brossage, qui auront lieu prochainement, nécessiteront la libération des zones de stationnement existantes", informe la commune. "Des panneaux d’interdiction de stationnement seront dès lors installés en concertation avec les services de police, 48h avant le début des opérations de nettoyage sur la N61."

L’avaloir N673 a lui été curé plusieurs fois, tant par le SPW que par les ouvriers communaux. La canalisation étant défectueuse, "la route doit être ouverte". Les travaux ont été commandés par le SPW et devraient débuter dans les semaines qui suivent. Le raccordement à l’égout devra aussi être réfectionné.