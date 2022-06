Déjà à l’époque de la montée en D1 du RFC Seraing, en mai 2021, l’euphorie générée par une telle actualité avait rapidement fait place à des interrogations quant aux conséquences nettement moins enthousiasmantes… D’un point de vue de la mobilité, déjà, autour du stade de la Boverie… Ce qui se confirme les jours de match, la circulation dans les rues avoisinantes n’étant pas des plus aisées...

Point de vue financier, également ! En effet, le fait d’être en D1 implique de respecter toute une série de normes et la ville de Seraing, en tant que propriétaire des infrastructures, doit donc faire en sorte d’y répondre… D’où l’option prise à l’époque, afin d’encadrer juridiquement les démarches mais aussi pour accélérer le processus, de passer par l’intercommunale Ecetia (spécialisée dans l’accompagnement des pouvoirs publics locaux en matière de conception et de financement de projets immobiliers) en vue de réaliser les améliorations et aménagements nécessaires. D’où la convention qui a été soumise lundi soir au conseil communal de Seraing et visant à mettre les infrastructures à disposition d’Ecetia en vue de réaliser les travaux.

Et le club ?

Une convention qui a fait grincer des dents du côté de l’opposition sachant que des investissements ont déjà été consentis, notamment au niveau de l’éclairage et des vestiaires, il n’y a pas si longtemps. Et voilà à nouveau que la Ville est confrontée à de nouvelles dépenses… Une pilule qui passe mal dans le contexte financier difficile, en général, pour les communes…

Philippe Grosjean, l’échevin des Sports, a ainsi précisé qu’il convient de démolir les anciens guichets côté visiteurs, de poser des équipements en termes de sécurité et d’augmenter la capacité de l’éclairage. Le tout estimé à plus d’un million d’euros !

Et le club dans tout ça ? Club qui appartient au patron du groupe John Cockerill (ex-CMI). Pour l’opposition, ce serait logique qu’il mette également la main au portefeuille… Mais la réponse fut on ne peut plus claire… Non seulement la Ville est propriétaire mais elle s’est également engagée vis-à-vis du partenaire à intervenir au niveau de la conformité des installations, de la sécurité et de l’école des jeunes qui compte, comme l’a souligné l’échevin, pas moins de 600 gamins…

"Un nouveau conseil d’administration se met en place et on verra ce que chacun peut apporter… mais la Ville s’est engagée pour ces trois postes. Par contre, on n’acceptera pas d’autre investissement en dehors de cela", a-t-il indiqué.

Rassurant ? L’avenir le dira.