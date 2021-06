Ce 1er juin a marqué le coup d’envoi d’un chantier visant à réhabiliter complètement les aires autoroutières de Waremme, situées de part et d’autre de l’autoroute E40. Ces travaux, qui s’achèveront à la fin du mois de septembre 2022 permettront à la fois de moderniser le site et d’offrir de nombreuses nouvelles prestations, tout en assurant une continuité des services pendant les transformations.

Les bâtiments des aires seront entièrement démolis puis reconstruits et seront passifs, notamment grâce au placement de panneaux photovoltaïques.

Les aménagements extérieurs seront revus pour permettre de fluidifier la circulation en garantissant la sécurité des usagers de l’aire. L’éclairage sera totalement remplacé par un dispositif LED. La sécurité se verra renforcée par le placement de caméras reliées aux services de police.

Les revêtements des parkings seront entièrement rénovés, avec augmentation des places proposées pour atteindre 160 unités vers Bruxelles, et 150 unités vers Liège en ce compris pour des poids lourds.

Outre, des emplacements dédicacés aux motos, caravanes et autocars, un parking de covoiturage de 40 emplacements, sera aménagé dans le sens Liège vers Bruxelles.

Cinq bornes de recharges électriques ultra-rapides seront installées (d’une puissance de 150 KW) et complétées pas 10 autres de type lent.

Durant l’entièreté du chantier, l’accès à l’aire autoroutière de Waremme Nord et Sud sera garantie et les services habituels seront toujours proposés. Le nombre de place de parkings ne sera que très légèrement impacté.

Les bâtiments reconstruits accueilleront eux aussi de nouveaux services et de nouvelles enseignes, tels qu’un espace Business Pro, un espace de travail avec de l’Internet illimité, tablettes tactiles, imprimantes, un service Cubee (BPost), des sanitaires 2THELOO (un concept design et écologique, dont la propreté est garantie à tout moment)…

Ces travaux interviennent suite au renouvellement de la concession de l’aire autoroutière par la SOFICO, attribuée à la S.A. TOTAL Belgium fin 2018 pour une durée de 20 ans, débutant à l’issue de la réception des travaux.

Une centaine d’aires

Les travaux portant sur l’éclairage, la pose de caméras et les interventions de génie civil effectuées au niveau des parkings sont financés par la SOFICO pour un montant de plus de 4 millions.

Pour rappel, la SOFICO gère la centaine d’aires qui bordent les autoroutes de Wallonie. Parmi elles, près de 70 sont non concédées et près de 40 sont concédées par la SOFICO à des pétroliers ou à des PME qui y assurent l’entretien et une offre de services (sanitaire 24/sur 24, station essence, shop et restauration avec large horaire d’ouverture).