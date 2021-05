Après s’être lancée il y a peu sur Instagram, la Ville de Waremme continue son développement numérique en mettant sur pied une toute nouvelle application mobile officielle. Laquelle a d’ailleurs été présentée ce mardi par les autorités communales.

Comme indiqué par ces dernières, le bourgmestre Jacques Chabot (PS) en tête, l’objectif de cette application est d’être proche des citoyens. Et ce notamment en leur communiquant des informations jugées importantes en matière de travaux, collecte des déchets, bulletin communal…

Disponible depuis ce mardi sur les plateformes ad hoc, cette app est également conçue comme un guide pratique de la localité hesbignonne. En outre, comme expliqué, son lancement coïncide avec la réouverture prochaine du secteur Horeca, et ce dans le cadre de la crise sanitaire.

Voulue complémentaire au site internet communal et intégrant d’autres outils tels que Betterstreet, Infotec…, elle est assez complète et par ailleurs assez facile d’utilisation. Afin de la promouvoir, une campagne a été lancée ce mercredi et, quant au coût de cette app, il est estimé à 13 000 euros.

Outre une série d’informations pratiques jugées importantes, il est donc aussi question de valoriser les commerces locaux. On y retrouve également un annuaire plus classique et un calendrier de la collecte des déchets. L’accueil des touristes fait en outre partie des priorités, et ce via la présentation des différents points d’intérêt locaux, ainsi que la volonté de donner la parole aux citoyens.

À noter enfin le lancement concomitant d’une newsletter bimensuelle aux objectifs voulus multiples. À savoir en l’espèce maintenir le contact avec les citoyens, mettre en valeur les projets de la Ville de Waremme mais aussi offrir un condensé de son actualité. L’inscription se fait via un formulaire disponible sur le site internet communal.