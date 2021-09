Ce vendredi matin, La clinique André Renard a, une nouvelle fois, été victime d’une cyberattaque.

L’analyse est encore en cours pour déterminer l’origine et le type de l’attaque. Celle-ci a touché les serveurs de l’institution, paralysant une partie du système informatique.

"Toutes les bases de données sont intactes" rassure-t-on toutefois au centre de soins. "Nous pouvons garantir qu’aucune donnée n’a été compromise ou divulguée. Les rendez-vous sont dans la grande majorité maintenus, à l’exception de l’imagerie médicale. Le service des urgences a néanmoins été mis au rouge temporairement, par mesure de prudence".

Dans les unités de soins, le personnel travaille en mode "papier", suivant une procédure de secours prévue dans ce cas de figure. "La sécurité des patients n’est en aucun cas compromise et leur suivi est assuré. Si des reports ou annulations doivent néanmoins avoir lieu, chaque personne sera contactée personnellement", continue-t-on.

Ce n’est pas la première fois que la Clinique André Renard est l’objet d’une attaque du genre, même si celle-ci est différente de celle qui l'a touchée en mars 2019. "Nous avons néanmoins appris de cette expérience et sommes mieux préparés. En sécurité informatique, ce qui est vrai un jour ne l’est plus le lendemain : les cybercriminels rivalisent d’ingéniosité pour trouver de nouvelles méthodes tous les jours. Nos équipes travaillent d’arrache-pied pour terminer l’analyse en cours et restaurer toutes les fonctionnalités selon un ordre de priorité précis".

Rappelons du coup les numéros de téléphone utiles :

Call-center : 04/248.72.11

Urgences : 04/248.77.13

Rendez-vous : 04/248.72.20.