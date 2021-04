L’école communale de Saive jouit d’une belle réputation, avec un nombre d’élèves en maternelle et primaire qui ne cesse d’augmenter, atteignant près de 400 actuellement, avec les soucis de mobilité et de parking que cela engendre autour du site. L’école est aussi vieillissante, notamment en termes d’isolation "mais une rénovation pour la remettre aux normes énergétiques actuelles nous coûterait plus cher qu’un nouveau bâtiment", explique le Premier échevin Arnaud Garsou.

Ces dernières années, la commune privilégiait un déménagement de l’école sur le site de la Caserne de Saive, acquis en 2014, plus précisément dans un bâtiment existant du bloc C "mais le projet est tombé à l’eau" pour plusieurs raisons tels que le coût, la perte de mainmise sur le bâtiment…

Un avant-projet

Désormais le collège évalue la faisabilité d’implanter une nouvelle école à l’entrée des espaces verts, devant la caserne, à proximité de la nouvelle salle de trial. "Des contacts ont été pris avec la Région et la Fédération Wallonie-Bruxelles", précise le Premier échevin. "C’est un terrain qui s’y prête parfaitement bien, qui offrira un cadre en pleine nature aux enfants, à proximité des bois et de l’ancienne piste de manœuvre. Le site pourra également répondre aux problèmes de mobilité et permettra de participer à la sécurité des enfants". Plusieurs questions doivent encore trouver réponse comme une salle omnisports pour les élèves.

Lors du dernier conseil communal, les élus ont voté l’inscription d’un montant de 250 000 euros à l’extraordinaire pour la désignation d’un auteur de projet qui sera chargé de proposer un avant-projet de création de cette nouvelle école.

À noter que la somme de 58 000 euros supplémentaires en 2021 pour l’achat de stores, de mobilier et de certains aménagements dans les établissements scolaires de la commune, s’est vue aussi validée.