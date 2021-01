Après que quatre personnes aient disparu dimanche, un couple de promeneurs s'est égaré dans les Hautes-Fagnes ce mercredi soir, rapportent nos confrères de l'Avenir. La zone de police Fagnes, des pompiers des casernes du Limbourg, de Verviers et de Plombières, ainsi que le DNF (Département nature et forêts) et l’ambulance PIT de Malmedy, ont été déployés pour les retrouver, après que l'alerte a été donnée vers 19h mercredi.

Le couple avait commencé sa promenade à la Baraque Michel (Jalhay), ils ont été retrouvés du côté du rond-point Drossart, sur la route d’Hestreux (Baelen), après plusieurs heures de recherche. "C'est à cette heure-ci que vous arrivez?", a lancé l'homme à l'arrivée des secouristes. La femme, qui se trouvait en état d'hypothermie a été transportée sur une civière de montagne pour être soignée.

Son mari a lui été reconduit à sa voiture, toujours garée à la Baraque Michel.