Les lignes de bus WEL, en circulation sur le réseau wallon depuis avril 2019, participent à la volonté du gouvernement d’augmenter la part modale des transports en commun à l’horizon 2030. Malheureusement, les premières évaluations ont démontré que le succès des six premières liaisons n'était pas encore au rendez-vous.

Suite à cela, le ministre de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) a décidé l'arrêt de deux de ces liaisons tout en augmentant l'offre sur les lignes restantes. Il était en outre prévu de mettre en circulation trois nouvelles lignes, notamment celle reliant Namur à Waremme en passant par Geer, Braives, Hannut, Burdinne et Fernelmont.

En ce début de semaine, la députée Caroline Cassart (MR) a réinterrogé le ministre à ce sujet. "Les nouvelles liaisons sont-elles bien effectives ? Qu'en est-il de la politique commerciale des lignes WEL et quelles sont les grandes nouveautés de cette rentrée ? L'offre a-t-elle été augmentée et le cadencement horaire a-t-il été revu ?".



Il est également fait référence à une étude de redéploiement du réseau TEC sur la zone des cantons de Ferrières et de Nandrin, laquelle est programmée pour 2022. "Cette zone n'étant pas bien desservie par les transports en commun, ne serait-il pas intéressant d'avancer cette étude et de la réaliser le plus rapidement possible ?".



Dans sa réponse, le ministre Henry a apporté plusieurs éléments d'information importants dont le fait que, dès le 1er octobre prochain, le concept WEL disparaitra au profit du concept express qui absorbera plusieurs appellations telles que Conforto, Rapido ou autre, et ce afin d'avoir vraiment un plan d'ensemble des lignes rapides.

Quant aux trois nouvelles lignes express Namur-Waremme, Ath-Péruwelz et Malmedy-Verviers, elles devront également être lancées au 1er octobre. Les quatre autres lignes express (ex-WEL) verront également leur cadencement horaire augmenté à partir de cette même date, a encore précisé le ministre de la Mobilité.

Selon ce dernier, l'offre sera considérablement améliorée dans plusieurs communes dont celle de Nandrin et Ferrières, la première étant desservie par la ligne expresse Liège-Marche et l'autre par la ligne expresse Athus-Bastogne-Liège.



Concernant l'étude de réorganisation des lignes classiques dans la zone concernée, elle n'est pas prévue à court terme. Dans cette région, a souligné le ministre, la priorité est consacrée à la mise en place du futur tram ade Liège et à tout le redéploiement de l'offre de bus sur le bassin liégeois suite à l'arrivée du tram.