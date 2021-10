C’est une grosse avancée qui vient d’être effectuée dans la réalisation de la toute nouvelle piste cyclable qui doit relier Neupré à Seraing en passant par les bois.

Le dépôt du permis d’urbanisme pour l’infrastructure a été déposé, a annoncé la bourgmestre de Neupré, Virginie Defrang-Firket. Le marché devrait être attribué aux alentours du mois de septembre de l’année prochaine et les travaux devraient commencer dans la foulée, à l’automne.

L’inauguration est prévue au printemps 2023, soit bien au-delà de ce qui avait été fixé initialement. La faute en partie au Covid qui a retardé la procédure, mais pas que. Nous avions ainsi relayé en décembre l’espoir de la bourgmestre de voir les travaux commencer à la fin de l’été de cette année, avec une inauguration pour 2022. Cette dernière a hâte que la piste soit enfin construite, l’endroit étant réputé fort dangereux pour les cyclistes vu la vitesse à laquelle les voitures circulent.

Le dossier est complexe car il implique divers acteurs : SPW, DNF, Service Technique Provincial, Liège Europe Métropole et les deux communes. Une série d’obligations légales et environnementales doivent être respectées. Des travaux d’abattage, des analyses de terre et de trafic ont aussi dû être effectuées. Enfin, rappelons qu’une partie du bois est classée sur Seraing, ce qui alourdit encore la procédure.

Quand les travaux seront terminés, cyclistes et promeneurs pourront ainsi rallier Neupré à l’Athénée royal Air Pur à Seraing via un chemin bidirectionnel, totalement sécurisé et entouré de barrières sur lesquelles seront posés des catadioptres réfléchissants, notamment pour éblouir le gibier. La piste devrait suivre le tracé du site temporaire existant.