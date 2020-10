Flémalle-Neuve, ce "méga" projet à développer dans le centre de la localité dont on parle depuis quelques années et qui a suscité une pluie de commentaires, parfois incendiaires, sur Facebook… Ce même projet qui, au terme de l’enquête publique donnant l’occasion aux citoyens de s’exprimer n’a, finalement, récolté que deux réclamations écrites…

Pour rappel, Flémalle-Neuve est un vaste projet qui entend créer un nouveau quartier à quelques pas de la Grand’Route, sur les terrains en friche anciennement occupés par l’entreprise Duferco, entre la rue Vieille Fosse et le quai du Halage. Il est question de plus de 300 logements.

Après l’enquête publique relative à la demande de permis d’urbanisation portant sur l’occupation du sol, les gabarits des futurs immeubles, les emplacements de stationnement et l’ouverture de voiries, le conseil communal de Flémalle a activé la première phase opérationnelle du dossier en approuvant le lancement d’un marché de service visant à désigner un architecte pour la construction d’un espace communautaire. Il s’agit de l’entrée du quartier à partir de la rue Vieille Fosse, à hauteur du croisement avec la rue Maréchal Foch (face à la caserne des pompiers).

À la mi-2021

Sur cet espace faisant office de parking, bien que peu utilisé, il est prévu d’aménager une place publique délimitée par un complexe de logements et commerces privatifs au sud, un nouveau groupe scolaire à l’ouest (en remplacement de l’école du parc et de l’école Reine-Marie Braeken/ex-Ermitage) et un bâtiment communautaire sur deux niveaux à l’est.

Ce bâtiment est destiné à accueillir des services communaux, a priori l’urbanisme et ceux en lien avec cette matière, ainsi que la Maison de la laïcité actuellement logée dans des conditions précaires au sein d’une ancienne école.

"L’objectif est de désigner l’auteur de projet avant la fin de l’année afin, si tout va bien, de présenter un projet à la mi-2021", précise Sophie Thémont, échevine en charge du développement territorial.