Le collège communal hutois a décidé ce lundi 16 mai de valider le projet d'aménagements du parc des Récollets conçu par le Service des travaux.

"Ce projet, qui prévoit l'installation d'une nouvelle plaine de jeux, d'une aire de pique-nique et de nouvelles plantations, s'inscrit dans le programme de rénovation des plaines de jeux et de verdurisation des différents quartiers de la ville", explique le bourgmestre f.f. Eric Dosogne. "Concernant les plaines de jeux, nous avons constaté que celle récemment installée au parc Bastin suscite un réel engouement des familles avec de jeunes enfants et notre objectif ici est d'installer une infrastructure similaire sur la rive gauche."



Cette nouvelle plaine de jeux prendra place à proximité du pavillon des Récollets tandis que l'aire de pique-nique sera implantée à l'angle du quai de Compiègne avec la Cour Colin Maillard, offrant une vue dégagée sur la Meuse, le pont Baudouin, la collégiale et le Fort. Ces aménagements seront entièrement réalisés par le Service des travaux dans le courant de cette année.