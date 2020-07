Verviers Les trois médiateurs désignés ont entendu les mandataires socialistes.

L’heure était aux discussions samedi pour tenter de réconcilier les deux camps qui s’opposent au sein du PS verviétois : les pro-Targnion et les pro-Aydin. L’objectif : surmonter la crise politique à Verviers.

Alors que l’Union socialiste communale ainsi que la Fédération du PS de Verviers ont été placés sous tutelle suite aux dissensions internes des dernières semaines, trois médiateurs - la Liégeoise Marie-Claire Lambert, le Hutois Christophe Collignon et le Theutois André Frédéric - ont été désignés par le parti pour une conciliation.

Ceux-ci ont eu l’occasion d’entendre samedi toute la journée les mandataires verviétois au Floréal, siège verviétois du parti socialiste, "pour entendre les points de vue des uns et des autres et tenter de trouver un terrain d’entente", explique le bourgmestre de Huy et député wallon Christophe Collignon. Avant toute chose, "la première étape c’est de discuter afin de mieux cerner les choses".

Presque tous les mandataires ont ainsi eu l’occasion de s’exprimer face aux conciliateurs. Il s’agit des élus PS au collège et conseil communal, et au CPAS. "Nous devons encore rencontrer quelques conseillers cette semaine", précise le médiateur. Quant à la bourgmestre Muriel Targnion, elle ne devrait pas être entendue avant son retour de vacances prévu fin juillet.