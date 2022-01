C’est via la plateforme BeeBonds, que la société immobilière Invest&Corporate, dont Pierre Berryer est administrateur délégué, annonce lancer une levée de fonds de 1,1 million d’euros… objectif : construire un immeuble à 9 appartements haut de gamme, à Liège. Et à la clé pour les investisseurs, un rendement de 8 % par an pour une durée de 3 ans.

En Cité ardente, Pierre Berryer n’est pas un inconnu puisqu’on lui doit la réhabilitation des Hôtels de Sélys-Longchamps (Crowne Plaza), la restauration de la Grand Poste de Liège en résidence d’étudiants ou encore la transformation de l’ancienne ferme des Hauts-Sarts.

Aujourd’hui, Invest&Corporate annonce s’attaquer à la réhabilitation du bâtiment dit "Le Clou doré", qui fait partie de l’ancien hôtel Van den Steen de Jehay, construit au début du 16e siècle. Celui-ci est situé dans le centre historique de Liège (rue du Mont St Martin, 33) à proximité du Crowne Plaza.

"L’objectif est de transformer ce bâtiment historique qui ne répond plus au mode de vie actuel en 9 appartements de haut de gamme, de 95m² à 175 m²", indique Pierre Berryer. "Le permis d’urbanisme, qui a déjà été obtenu, prévoit la démolition de l’intérieur et sa reconstruction, en conservant sa façade. Nous avons signé le compromis de vente en juin dernier". Le projet sera développé dans ce premier trimestre 2022. "Notre grande valeur ajoutée est d’apporter une expertise en bâtiments passifs pour créer des logements écoresponsables tout confort, autosuffisants au niveau énergétique".

La construction sera assurée par l’entreprise générale TimberTeam S.A., filiale d’Invest&Corporate dirigée par Paul-Henri Berryer - le fils de Pierre Berryer. Les travaux devraient se terminer au 2e trimestre 2023.

"Nous sommes ravis de démarrer l’année avec ce projet dont la portée sociétale est globale : de son financement éthique et collectif (à partir de 500 euros), à sa réalisation écoresponsable, tout en offrant un rendement très attractif", se réjouit de son côté Joël Duysan, CEO de BeeBonds. "La vente à la découpe des appartements permettra le paiement des intérêts et le remboursement du capital prêté par les investisseurs privés".